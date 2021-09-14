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Шапаренко та Шкурін вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Бенфікою

Сьогодні 20:56 160 0
Початок матчу о 22:00
Шапаренко та Шкурін вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Бенфікою
#Бенфіка, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 вересня, відбудеться матч першого туру групи Е Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Динамо - Бенфіка.

Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Забрний, Сирота, Миколенко, Циганков, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Буяльський, Шкурін

Запасні: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелєв, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітіньйо, Тимчик, Супряга

Актуально: Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

Бенфіка: Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменді, Вайгль, Маріу, Жілберто, Сілва, Евертон, Грімальдо, Яремчук

Запасні: Лейте, Нуньєс, Мейте, Сеферович, Діогу, Піцці, Лазаро, Радоньїч, Таарабт, Фернандеш, Рамуш, Ферру

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