Луческу: Динамо не вважає себе фаворитом групи

Гравці Динамо не повинні допускати торішніх помилок у Лізі чемпіонів.

Про це розповів наставник киян Мірча Луческу.

"Чи готові вийти з цієї групи? Я сказав, що ми готові зробити крок вперед, але ми не вважаємо себе фаворитами групи. Ми добре розуміємо, що три команди випереджають нас за досвідом, рівнем гравців і щорічною участю в лізі найсильніших. Коли я говорив, що хочу, щоб мої хлопці зробили крок вперед, то це було про те, щоб вони більш відповідально підходили до всіх моментів. Не робили помилок, які ми допускали минулого року. Саме тоді ми зможемо зробити цей крок", - сказав Луческу.