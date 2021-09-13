Наставник Бенфіки: Ставлю Динамо на рівень з Баварією і Барселоною

Наставник Бенфіки Жорже Жезуш дуже поважаю головного тренера Динамо Мірчу Луческу.

Про це заявив сам фахівець.

"Я дуже радий, що Бенфіка зіграє в групі Ліги чемпіонів. Це наше місце. Динамо я оцінюю на тому ж рівні, що і Баварію з Барселоною. 5 гравців киян вийшли в старті України на матч з Францією, який завершився внічию. Це багато про що говорить. Однак у Бенфіки є все, щоб виходити без страху і перемагати цього суперника.

Не можна дивитися на Динамо як на найслабшу команду в групі. Це не так. З ними працює один з найбільш кваліфікованих тренерів світу. Я дуже поважаю Мірчу Луческу. Ми повинні перемагати, але проти нас зіграє ТОП-команда. Я однаково оцінюю Динамо, Барселону і Баварію. Я хочу виграти і у киян, і у каталонців, і у мюнхенців", - зазначив Жезуш.