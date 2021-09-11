УПЛ. Динамо на класі переграло Металіст 1925 у 7 турі

У другому таймі матчу кияни забили два голи

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо на виїзді перемогло Металіст 1925.

У першому таймі матчу гості мали моменти, але не реалізували їх. Кендзьора одного разу забив, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано. На старті другого тайму Циганков відкрив рахунок. Через 5 хвилин Гармаш подвоїв рахунок.

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 11 вересня

Металіст 1925 - Динамо 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Циганков, 0:2 - 52 Гармаш

Металіст 1925: Денис Сидоренко, Євген Ткачук, Віталій Єрмаков, Андрій Ременюк (Юрій Батюшин 83), Сергій Ченбай, Михайло Шершень, Артем Габелок, Олег Голодюк (Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда 73), Марлісон (Ілля Зубков 73), Антон Савін (Євген Протасов 73), Дмитро Криськів

Динамо: Денис Бойко, Сергій Сидорчук, Карлос Де Пена (Беньямін Вербич 68), Віктор Циганков (Олександр Караваєв 77), Віталій Миколенко, Богдан Лєднєв (Денис Гармаш 46), Олександр Андрієвський (Володимир Шепелєв 68), Ілля Забарний, Олександр Сирота, Ілля Шкурін (Владислав Супряга 77), Томаш Кендзьора

Попередження: Сергій Ченбай 17, Марлісон 32 - Ілля Забарний 45+1, Владислав Супряга 79

Нагадаємо, УПЛ затвердила дату матчу Динамо - Шахтар.