Англійські арбітри працюватимуть на матчі Динамо - Бенфіка

Поєдинок відбудеться у вівторок, 14 вересня

Джерело - УЄФА.

Матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка розсудить бригада арбітрів з Англії на чолі з Ентоні Тейлором.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагати Тейлору на лініях будуть Гарі Бесвік і Адам Нанн. Роль четвертого судді виконуватиме Крейг Поусон.

Також на матчі буде присутній VAR. Відповідати за систему буде Кріс Кеванах. Його помічник - Джарред Джіллетт.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 14 вересня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 22:00 за київським часом.