Англійські арбітри працюватимуть на матчі Динамо - Бенфіка

Джерело - УЄФА.
Матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка розсудить бригада арбітрів з Англії на чолі з Ентоні Тейлором.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Допомагати Тейлору на лініях будуть Гарі Бесвік і Адам Нанн. Роль четвертого судді виконуватиме Крейг Поусон.
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Також на матчі буде присутній VAR. Відповідати за систему буде Кріс Кеванах. Його помічник - Джарред Джіллетт.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 14 вересня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 22:00 за київським часом.