Джерело - sport.ua.
Наставник Динамо Мірча Луческу ще не прийняв рішення щодо участі Віталія Буяльського у матчі з Бенфікою.
Про це заявив сам фахівець.
"З приводу Віталія я не прийняв рішення. Він тільки вчора провів тренування в загальній групі. Ще не прийняв рішення. Знаючи його, його характер, то якщо він і буде грати, то віддасть себе на 100%.
Критика Караваєва від тренера збірної України? Професійні гравці повинні проходити через складні моменти. Кожен 3 або 4 день у них гра, вони повинні бути психологічно стійкими. Той, хто залишається в минулому і думає про минуле, той не має шансів. Так що у Караваєва немає ніяких проблем", - зазначив Луческу.
Нагадаємо, 14 вересня у Києві на стадіоні Олімпійський відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Динамо - Бенфіка. Початок матчу о 22:00.