 Луческу прокоментував критику Караваєва від тренера збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу: У Караваєва немає ніяких проблем

Сьогодні 19:25 720 0
Фахівець - про гру Буяльскього і Караваєва
Луческу: У Караваєва немає ніяких проблем
#Луческу, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Наставник Динамо Мірча Луческу ще не прийняв рішення щодо участі Віталія Буяльського у матчі з Бенфікою.

Про це заявив сам фахівець.

"З приводу Віталія я не прийняв рішення. Він тільки вчора провів тренування в загальній групі. Ще не прийняв рішення. Знаючи його, його характер, то якщо він і буде грати, то віддасть себе на 100%.

Критика Караваєва від тренера збірної України? Професійні гравці повинні проходити через складні моменти. Кожен 3 або 4 день у них гра, вони повинні бути психологічно стійкими. Той, хто залишається в минулому і думає про минуле, той не має шансів. Так що у Караваєва немає ніяких проблем", - зазначив Луческу.

Нагадаємо, 14 вересня у Києві на стадіоні Олімпійський відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Динамо - Бенфіка. Початок матчу о 22:00.

Раніше, Шевченко стане наступним тренером Динамо.

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