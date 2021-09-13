Наставник Динамо Мірча Луческу ще не прийняв рішення щодо участі Віталія Буяльського у матчі з Бенфікою.

Про це заявив сам фахівець.

"З приводу Віталія я не прийняв рішення. Він тільки вчора провів тренування в загальній групі. Ще не прийняв рішення. Знаючи його, його характер, то якщо він і буде грати, то віддасть себе на 100%.

Критика Караваєва від тренера збірної України? Професійні гравці повинні проходити через складні моменти. Кожен 3 або 4 день у них гра, вони повинні бути психологічно стійкими. Той, хто залишається в минулому і думає про минуле, той не має шансів. Так що у Караваєва немає ніяких проблем", - зазначив Луческу.