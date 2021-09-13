Бущан і Бурда повністю відновилися після травм

Воротар і захисник тренуються без обмежень

Джерело - ФК Динамо.

Воротар Динамо Георгій Бущан і захисник Микита Бурда повністю відновилися після травм перед матчем першого туру групового раунду Ліги чемпіонів з Бенфікою займалися без обмежень.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Відзначимо, що в Бущана були проблеми зі спиною, але лікування було консервативне. На початку місяця він приступив до індивідуальних тренувань. Останній раз Георгій виходив на поле 18 серпня в матчі УПЛ проти Інгульця (1:1).

Бурда на початку минулого сезону порвав ахіл, а в січні йому зробили повторну операцію. Микита не виходив на поле в офіційних матчах з 16 липня 2020-го року.

Раніше повідомлялося, що Віталій Буяльський повернувся до тренувань в загальній групі Динамо.