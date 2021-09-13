Захисник Бенфіки: Ми поважаємо Динамо

Перемога допоможе Бенфіці спокійніше підходити до наступних матчів групи Ліги чемпіонів.

Про це заявив захисник команди Ніколас Отаменді.

"Перший матч в групі, буде важко. Найважливіше - почати з перемоги в Києві. А далі має бути легше. Перемога допоможе спокійніше підходити до наступних поєдинків групи. Ми поважаємо Динамо. Це чемпіон своєї країни і регулярний учасник Ліги чемпіонів", - зазначив Отаменді.