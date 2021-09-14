Динамо та португальські клуби: історія протистоянь

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні ввечері київське Динамо зіграє матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів із португальською Бенфікою нашого Романа Яремчука.
До вашої уваги історія протистоянь Динамо з португальськими командами:
Кубок європейських чемпіонів 1986/1987, 1/2 фіналу. Порту - Динамо 2:1
Кубок європейських чемпіонів 1986/1987, 1/2 фіналу. Динамо - Порту 1:2
Ліга чемпіонів 1991/1992, груповий етап. Динамо - Бенфіка 1:0
Ліга чемпіонів 1991/1992, груповий етап. Бенфіка - Динамо 5:0
Ліга чемпіонів 2001/2002, 1-й груповий етап. Боавішта - Динамо 3:1
Ліга чемпіонів 2001/2002, 1-й груповий етап. Динамо - Боавішта 1:0
Ліга чемпіонів 2007/2008, груповий етап. Динамо - Спортинг 1:2
Ліга чемпіонів 2007/2008, груповий етап. Спортинг - Динамо 3:0
Ліга чемпіонів 2007/2008, груповий етап. Порту - Динамо 0:1
Ліга чемпіонів 2008/2009, груповий етап. Динамо - Порту 1:2
Ліга Європи 2010/2011, 1/4 фіналу. Динамо - Брага 1:1
Ліга Європи 2010/2011, 1/4 фіналу. Брага - Динамо 0:0
Ліга чемпіонів 2012/2013, груповий етап. Порту - Динамо 3:2
Ліга чемпіонів 2012/2013, груповий етап. Динамо Порту 0:0
Ліга Європи 2014/2015, груповий етап. Ріу Аве - Динамо 0:3
Ліга Європи 2014/2015, груповий етап. Динамо - Ріу Аве 2:0
Ліга чемпіонів 2015/2016, груповий етап. Динамо - Порту 2:2
Ліга чемпіонів 2012/2013, груповий етап. Порту - Динамо 0:2
Ліга чемпіонів 2016/2017, груповий етап. Динамо - Бенфіка 0:2
Ліга чемпіонів 2016/2017, груповий етап. Бенфіка - Динамо 1:0
Ліга Європи 2017/2018, кваліфікація. Марітіму - Динамо 0:0
Ліга Європи 2017/2018, кваліфікація. Динамо - Марітіму 3:1