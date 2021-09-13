Сидорчук: У матчі з Бенфікою нам потрібно брати очки

Матч першого туру Ліги чемпіонів з Бенфікою є найголовнішим для Динамо у плані подальшої боротьби.

Про це заявив капітан команди Сергій Сидорчук.

"Мірча Луческу нам не дає розслабитися, він постійно повторює, що перемога може бути хорошою лише тоді, коли за нею йде наступна перемога. Всі бачили нашу групу і календар і розуміють, що це буде за гра - та, в якій нам потрібно брати очки.

Завтрашня гра для нас найголовніша в плані подальшої боротьби. Налаштування у нас дуже хороше.

Останні два дні ми розбирали Бенфіку і знаємо всі їхні сильні і слабкі сторони. У них на кожній позиції є сильні гравці. В обороні це Отаменді, в середині поля - Жоао Маріо, в нападі сильний Піцці, Рафа Сілва. Можна виділити півкоманди, не думаю, що в цьому є сенс. В цілому, команда хороша, постараємося нівелювати їхні сильні сторони і зіграти на слабких", - зазначив Сидорчук.