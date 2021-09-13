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Луческу: Динамо хоче більшого у Лізі чемпіонів

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Фахівець - про свої очікування від матчу з португальською командою
Луческу: Динамо хоче більшого у Лізі чемпіонів
#Динамо, #Луческу

Джерело - sport.ua.

Майже всі гравці Бенфіки мають великий міжнародний досвід.

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"У Бенфіці не тільки Яремчук в атаці. Є і Рамос, і Нуньєс, і Сеферович. Я не знаю, хто буде з них грати. І це не так важливо. Не знаю, чи поставить він Романа грати проти колишньої команди. В цілому, у Бенфіки хороший період, вони лідирують в чемпіонаті Португалії. У них класний тренер, який понад 20 років працює на високому рівні. Я проти нього, здається, не грав, але добре знаю його стиль. Ми спілкувалися з Жорже Жезушем на зустрічах в УЄФА. Нас чекає складний матч проти складного суперника.

Сподіваємося на допомогу вболівальників, чекаємо їх на стадіоні. Майже всі гравці Бенфіки мають великий міжнародний досвід. Тут і Вертонген, і Отаменді, і Жоау Маріо, і Сеферович. Але наші молоді гравці сповнені ентузіазму і хочуть себе показати. Якщо минулий сезон був першим після паузи в Лізі чемпіонів, то зараз ми хочемо більшого. Ми повинні хотіти зробити крок вперед. Думаю, буде цікаво, але потрібна допомога уболівальників", - зазначив Луческу.

Нагадаємо, 14 вересня у Києві на стадіоні Олімпійський відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Динамо - Бенфіка. Початок матчу о 22:00.

Раніше, Шевченко стане наступним тренером Динамо.

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