Матч Ліги чемпіонів. Динамо - Бенфіка: матч-центр

Матч відбудеться 14 вересня

Джерело - Чемпіон.

14 вересня у Києві на стадіоні Олімпійський відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Динамо - Бенфіка. Початок матчу о 22:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Бенфіка провела тренування перед грою з Динамо:

У понеділок, 13 вересня головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу проведе пресконференцію напередодні домашнього матчу першого туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Початок - 17:30 за Києвом.

Матч Динамо - Бенфіка розсудить бригада арбітрів з Англії на чолі з Ентоні Тейлором.

Трансляцію матчу вестиме сервіс MEGOGO, який в цьому сезоні став офіційним транслятором єврокубків на території України.

Португальський ресурс Bola na Rede перед матчем Ліги чемпіонів між Динамо та Бенфікою вирішив застерегти лісабонський клуб та виділив п’ятьох найважливіших гравців у складі киян, яких варто остерігатися. Це Ілля Забарний, Микола Шапаренко, Віктор Циганков та два новачки клубу: Ерік Рамірес і Вітіньйо. Відзначимо, що Рамірес не зіграє у матчі з Бенфікою - нападник захворів на коронавірус.

Бенфіка змінила плани. Португальська делегація прибуде до столиці України у понеділок, 13 вересня, о 21:55 і вирушить до місця свого проживання в готель Хілтон. Команда Яремчука раніше відмовилася від передматчевого тренування, однак все ж вирішила розім'ятись перед поєдинком, тому у день матчу проведе ранкову сесію (о 10:30) на Оболонь-Арені в закритому режимі.

Бенфіка перед матчем з Динамо у чемпіонаті Португалії впевнено обіграла команду Санта Клара (5:0). Український форвард Роман Яремчук почав гру в запасі, але вийшов на заміну в другому таймі і через 5 хвилин після появи оформив гол. Бенфіка набрала 15 очок і лідирує в таблиці.

Перед матчем з Бенфікою київське Динамо на виїзді впевнено переграло Металіст 1925 (2:0). У складі киян голами відзначилися Циганков та Гармаш.

Передматчеві заходи. У понеділок, 13-го вересня, напередодні першого матчу групового раунду ЛЧ у Конча-Заспі о 17-30 відбудеться пресконференція головного тренера Динамо (Київ) та гравця команди. А о 18-00 розпочнеться тренування команди (відкриті для ЗМІ перші 15 хвилин). ФК Бенфіка проведе передматчеву пресконференцію та відкрите тренування в Португалії. Від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського о 16-30 вирушить автобус для представників ЗМІ на тренувальну базу ФК Динамо (Київ) у Конча-Заспі.

Триває прийом заявок на акредитацію на перший матч ЛЧ, який відбудеться 14-го вересня на стадіоні НСК Олімпійський. Заявки на акредитацію приймаються у наступному форматі: інформаційні агенції, електронні та друковані ЗМІ – 1 журналіст, 1 фотограф; ТБ - журналіст + оператор. Заявки надсилайте на e-mail: [email protected] до 18-00 12-го вересня. Акредитаційні картки будуть видаватись у конференц-залі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського в понеділок, 13-го вересня, з 15-20 до 16-20.

Для вболівальників Динамо діє спеціальна пропозиція під назвою Єдиний квиток на домашні матчі клубу у груповому етапі ЛЧ-2021/2022.

У новачка київського Динамо Еріка Раміреса підозра на інфікування коронавірусом.Наразі 22-річний форвард знаходиться в розташуванні збірної Венесуели. Рамірес ізольований від команди після того, як у нього з'явилися симптоми захворювання, повідомляє пресслужба національної команди.

Київське Динамо підготувало спеціальне промо до стартового поєдинку в Лізі чемпіонів сезону 2021/22.

Динамо запрошує на матч:

Бенфіка розпочала боротьбу в Лізі чемпіонів з третього відбіркового раунду, в якому обіграла московський Спартак вдома і на виїзді з однаковим рахунком 2:0. У раунді плей-оф лісабонський клуб пройшов ПСВ (2:1 вдома, 0:0 в гостях), з яким зустрічався в фіналі Кубка чемпіонів в 1988 році.

Попередні зустрічі. Київське Динамо і Бенфіка потрапили в одну групу Ліги чемпіонів удруге. Команди грали в одній групі в сезоні 2016/17. Бенфіка перемогла 2:0 у Києві в матчі третього туру завдяки голам Едуардо Сальвіо (9, пен.) І Франко Серви (55). Орли виграли і матч-відповідь в Лісабоні - єдиний м'яч забив Сальвіо, причому знову з пенальті. Шість очок допомогли Бенфіці посісти друге місце в групі В слідом за Наполі, а кияни фінішували останніми. Команди зустрічалися і на груповому етапі Кубка чемпіонів в сезоні 1991/92. Динамівці перемогли вдома - Олег Саленко забив єдиний м'яч за команду Анатолія Пузача. У матчі-відповіді Бенфіка Свен-Йорана Ерікссона розгромила киян 5:0. Бріту і Сергій Юран забили по два м'ячі.

Перед стартом у Лізі чемпіонів Динамо в сьомому турі Української Прем'єр-ліги 11 вересня (о 17:00) на ОСК Металіст у Харкові зіграє проти місцевої команди Металіст 1925.

Відзначимо, що перед матчем з Динамо Бенфіка Романа Яремчука зіграє проти Санта-Клари у п'ятому турі чемпіонату Португалії. Матч відбудеться в суботу, 11 вересня, на стадіоні Сан-Мігель у Понта-Делгаді о 20:00 за київським часом.

Ще 1 вересня Динамо розпочало продаж квитків на свої домашні матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Вартість квитків становить від 150 до 700 грн.