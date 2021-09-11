Челсі готовий обміняти Вернера на Сане

Джерело - isport.ua.
Футболіст збірної Німеччини Баварії Лерой Сане потрапив до сфери інтересів Челсі.
Про це повідомляє Todofichajes.
Лондонський клуб розглядає можливість із запрошенням 25-річного вінгера до себе в команду.
Головною особливістю переходу може стати обмін Сане на Тімо Вернера. Баварія дуже зацікавлена в запрошенні німецького форварда, з яким раніше працював нинішній тренер мюнхенського клубу Юліан Нагельсманн.
На цей час сторони ще не вступали в активні переговори.
У минулому сезоні Сане провів 44 матчі за Баварію, в яких забив десять голів і виконав 12 результативних передач.
Раніше, Челсі орендував хавбека Атлетіко.