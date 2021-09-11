Челсі готовий обміняти Вернера на Сане

Сині хочуть зробити гучну угоду

Футболіст збірної Німеччини Баварії Лерой Сане потрапив до сфери інтересів Челсі.

Про це повідомляє Todofichajes.

Лондонський клуб розглядає можливість із запрошенням 25-річного вінгера до себе в команду.

Головною особливістю переходу може стати обмін Сане на Тімо Вернера. Баварія дуже зацікавлена ​​в запрошенні німецького форварда, з яким раніше працював нинішній тренер мюнхенського клубу Юліан Нагельсманн.

На цей час сторони ще не вступали в активні переговори.

У минулому сезоні Сане провів 44 матчі за Баварію, в яких забив десять голів і виконав 12 результативних передач.

Раніше, Челсі орендував хавбека Атлетіко.