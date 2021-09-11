Це пов'язано з матчами Бразилії і Аргентини у кваліфікації ЧС-2022, які відбулися в ніч з 9 на 10 вересня

Джерело - офіційний сайт ПСЖ.

Гравці збірної Аргентини та Бразилії не зможуть допомогти ПСЖ у наступному матчі Ліги 1 проти Клермона.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

У складі парижан відсутні аргентинці Ліонель Мессі, Анхеля Ді Марія та Леандро Паредес, а також бразилець Неймар.

Це пов'язано з матчами Бразилії і Аргентини у кваліфікації ЧС-2022, які відбулися в ніч з 9 на 10 вересня

Через травми гру пропустять Серхіо Рамос, Марко Верратті, Хуан Бернат, Колен Дагба і Левен Курзава.

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