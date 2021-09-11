Джерело - офіційний сайт ПСЖ.
Гравці збірної Аргентини та Бразилії не зможуть допомогти ПСЖ у наступному матчі Ліги 1 проти Клермона.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
У складі парижан відсутні аргентинці Ліонель Мессі, Анхеля Ді Марія та Леандро Паредес, а також бразилець Неймар.
Це пов'язано з матчами Бразилії і Аргентини у кваліфікації ЧС-2022, які відбулися в ніч з 9 на 10 вересня
Через травми гру пропустять Серхіо Рамос, Марко Верратті, Хуан Бернат, Колен Дагба і Левен Курзава.
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