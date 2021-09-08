 Геннадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер | Футбол | Champion.com.ua
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Геннадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер

Сьогодні 15:58 15009 0
Геннадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер

Джерело - Чемпіон.

 Свою ігрову кар'єру Геннадій Перепаденко починав в запорізькому Металургу, потім були одеські СКА і Чорноморець, московський Спартак. У 1990 році Перепаденко зіграв 3 матчі за збірну СРСР. Далі був Ізраїль і іспанська Бадахос, в якому півзахисник і завершив активну кар'єру в 1995 році. Уродженець Запоріжжя залишився жити в Іспанії і спробував інтегруватися в футбольний бізнес. Був причетний до покупки швейцарського Віля, чеської Опави, бразильської Юніан Барберенсе, працював спортивним директором молдавського Зорі Бєльці і адміністратором іспанської ФК Марбелья.

У відвертій розмові з Максимом Розенко Геннадій Перепаденко розповів, як допомагав у трансфері Брандао в Шахтар, за що на нього розгнівався Рінат Ахметов і чому він перестав працювати з донецьким клубом.

 - Пане Геннадію, ви брали участь у переході Брандау в Шахтар, який став першим бразильцем в Донецьку. Спілкувалися безпосередньо з Ахметовим?

 - Так, нас познайомив Віктор Прокопенко, під керівництвом якого грав в Чорноморці. Гірники потребували посилення. Поставили завдання знайти захисника, опорного півзахисника і нападника. У мене були хороші зв'язки з Бразилією. Так в Шахтаря з'явився Брандао.

- Скільки Шахтар виплатив за трансфер бразильця?

 - 2 мільйони доларів.

 - Ви заробили традиційні агентські 10 відсотків на цьому трансфері?

 -  Набагато менше. Я ж не один займався оформленням трансферу. Комісію поділили на всіх.

- Кого порекомендували із захисників?

 - Даміана Родрігеса з уругвайського Насьональ. Даміан народився в Бразилії, але потім його батьки переїхали в Уругвай. На той момент викликався в збірну Уругваю. Його двічі дивилися селекціонери Шахтаря. Трансфер схвалили. Гірники заплатили за Родрігеса 1,5 мільйона доларів. На жаль, цей трансфер себе не виправдав. Даміан відіграв тільки 8 матчів і через півроку повернувся до Латинської Америки. Перейшов в мексиканський Дорадос де Сіналоа. У Шахтарі сказали, що йому не вистачає швидкості.

 - Це по Родрігесу вам дзвонив Ахметов? 

 - Так. Сказав, що потрібно повернути гроші за його трансфер. Я пояснював, що виступав виключно посередником. Моя справа було рекомендувати гравця. Але час було трохи інший, ніж зараз. Після дзвінка президента Шахтаря відчував себе незатишно. Хто ж знав, що так обернеться?

- З опірним півзахисником теж не склалося?

-  Запропонували Маркоса Сенна, який як і Брандао виступав за бразильський Сан-Каетано. Спочатку південноамериканці за нього виставили 1,5 мільйона доларів. Через кілька тижнів Шахтар готовий був викуповувати трансфер. Але команда успішно виступала в Кубку Лібертадорес. Дійшла в тому сезоні до фіналу турніру, де лише в серії пенальті поступилася парагвайської Олімпії. Ціна трансферу зросла до 2 мільйонів. Ринат Леонідович цього не зрозумів. У підсумку через місяць Маркоса за 2,8 мільйона доларів придбав Вільяреал. За цей клуб Сенна відіграв 11 сезонів, виступав за збірну Іспанії, у складі якої виграв Євро-2008. Став першим бразильцем - чемпіоном Європи.

 - Після цих історій Ахметов вже не пропонував вам когось знайти для посилення Шахтаря?

- Рінат Леонідович дзвонив перед тим, як гірників очолив Шустер. Берндт в попередньому сезоні працював з іспанським Хересом. Президента Шахтаря цікавили його професійні та людські якості. Сказав, що за людськими до німця є питання. У Донецьку Берндт не затримався. А коли прийшов Луческу, з трансферами йому став допомагати виключно Аркадій Запорожану.

Максим Розенко, Чемпіон

 

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