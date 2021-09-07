Головний тренер збірної України Олександр Петраков у майбутньому розраховує на Георгія Судакова.

Про це розповів футболіст молодіжної збірної.

"У національній збірній я особливо і не грав. Мені важливо було отримати досвід в тренувальному процесі з найкращими футболістами країни. А в молодіжці я отримую ігрову практику, тому я радий бути затребуваним в цій команді", - заявив гравець.

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"Олександр Васильович дзвонив мені, сказав, що в майбутньому розраховує на мене і додав: коли заб'ю три м'ячі в одному матчі, то він відразу викличе в національну збірну. А якщо серйозно, то це поки розмови. Зараз я повністю сконцентрований на виступі за молодіжну збірну", - сказав Судаков.