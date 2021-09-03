 Забарний та Миколенко не готові грати за збірну України - Федорчук | Футбол | Champion.com.ua
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Забарний та Миколенко не готові грати за збірну України - Федорчук

Сьогодні 15:38 601 0
Олег Федорчук прокоментував матч збірної України проти Казахстану Забарний та Миколенко не готові грати за збірну України - Федорчук
Забарний та Миколенко не готові грати за збірну України - Федорчук
#Забарний, #Миколенко, #Ярмоленко

Джерело - gazeta.ua.

Гравці збірної України не встигли вивчити національну команду Казахстану.

Про це розповів відомий український тренер Олег Федорчук.

"Природа наших проблем – виконавська майстерність гравців. Бо окрім командної тактики існує і виконавська. Розставити правильно фігури на полі важливо, але ще більш важливою є їхня здатність взаємодіяти.

Інша проблема – мало часу на вивчення суперника. Ніхто в нашій команді не знав, що Валіуллін має робочу ногу ліву й під праву не скидає й не обробляє. Зупинився в своєму рості Забарний, який легко пускає швидкісних суперників собі за спину. Караваєв двічі дає пробити, П'ятов двічі пропускає в ближній кут.

У випадку з голкіпером – це банальний брак ігрової практики. Свого часу так на Кубку світу-86 помилився Баль, а за чотири роки в Італії – Хідіятуллін.

Колись Моурінью почав підпускати юного Варана в лінію оборони Реала. І той, фактично, сплавив тренера своїми помилками. Це вікова особливість. Якщо воротар має своє пропустити, то захисник – припуститися результативних помилок. Що і маємо у випадку із Забарним. Він не готовий грати за збірну в таких відповідальних матчах. Те саме можна сказати і про Миколенка.

Інша проблема в Зінченка. Гравець є невеличкою частиною в системі Манчестер Сіті Жузепа Гвардіоли. Однак проєктує назву клубу і прізвище тренера на збірну. Хоча він є гвинтиком у Сіті й мало чим відрізняється від гвинтика в збірній. Тому проєкція на збірну не надто доречна. Зінченко добре грає після порції критики. На Євро-2020 після Австрії він видав чудову гру зі Швецією, а тепер знову заспокоївся. Олександру треба дорослішати і в житті, і в грі.

Єдиний, хто порадував у цій грі – Ярмоленко. Андрій був лідером на будь-якій позиції. Саме від нього залежить нині наша гра. Погано, що не грає в клубі. Агенти запропонували футболісту не той чемпіонат. Йому більше б підійшов іспанський", - відзначив Федорчук.

Нагадаємо, у збірної України гру проти Франції пропустить Олександр Зінченко через перебір жовтих карток.

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