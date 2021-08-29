Джерело - Чемпіон.
У матчі шостого туру УПЛ луганська Зоря зіграє з полтавською Ворсклою.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніор, Назарина, Громов, Кочергін, Булеца, Гладкий, Кабаєв
Запасні: Жилкін, Руфаті, Хомченовський, Цвек, Крістіан, Луньов, Фрімпонг, Аллахяр, Шахаб
Ворскла: Різник, Пердута, Якубу, Скляр, Тілль, Степанюк, Тамм, Чеснаков, Челядін, Кане, Бондаренко
Запасні: Ткаченко, Пешич, Яворський, Пуцлін, Нестеренко, Есеола, Кушніренко, Вакула
Поєдинок розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, Верес на виїзді розгромив Десну.