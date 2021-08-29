 Луческу: Усі суперники у групі Ліги чемпіонів зараз за рівнем вище Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу: Усі суперники у групі Ліги чемпіонів зараз за рівнем вище Динамо

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Тренер прокоментував впевнену перемогу киян та результати жеребкування ЛЧ
Луческу: Усі суперники у групі Ліги чемпіонів зараз за рівнем вище Динамо
#Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Наставник Динамо Мірча Луческу радий, що зміг бути присутнім на матчі УПЛ з Колосом (7:0). 

Про це заявив сам фахівець.

"Задоволений, але трохи втомився. Перемога приносить гарний настрій. Я радий, що був присутній на цьому матчі. Вдався нам перший тайм, а в другому зменшили оберти, розслабилися трохи. Результат показує нашу силу, хоча Колос - хороша команда, просто невдалий день для них. Ми реалізували майже все, що створили.

Ліга чемпіонів? Сильна група, будемо намагатися. Дуже серйозно поставимося до всіх противників. Всі три суперники грають на рівні, який вище, ніж у Динамо. Але ми другий рік граємо, розвиваємося і прогресуємо.

Як на мене, минулого року в ЛЧ грали на рівних з усіма, але індивідуальні помилки позначилися. Була різниця в класі і досвіді", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Динамо зацікавилося колумбійським захисником.

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