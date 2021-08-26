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Навколо спорту

Роналду отримав пропозицію від Манчестер Сіті

Сьогодні 16:11 1189 0
Кріштіану Роналду може змінити клуб
Роналду отримав пропозицію від Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Роналду, #Манчестер Сіті, #Ювентус

Джерело - espreso.tv.

Манчестер Сіті запропонував португальському форварду Ювентуса Кріштіану Роналду контракт на два роки.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Манчестер Сіті запропонував Роналду контракт до 2023 року. Англійський клуб готовий платити португальцю 15 млн євро на рік. 

Агент футболіста Жорже Мендеш наразі перебуває в Турині та обговорює деталі трансферу з представниками Ювентуса.

36-річний португалець з 2018 року виступає за Ювентус. Роналду зіграв за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі. Його контракт з туринцями розрахований до літа 2022 року.

Раніше, Роналду достроково покинув тренування Ювентуса.

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