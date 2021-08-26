ПСЖ знайшов заміну Мбаппе в АПЛ

Рішарлісон може змінити клубну прописку

Джерело - Чемпіон.

Керівництво ПСЖ визначилося з заміною нападника Кіліана Мбаппе на випадок його відходу з клубу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Парижани спробують підписати форварда Евертона Рішарлісона, якщо Мбаппе все ж вирішить перейти в іншу команду.

Боси ПСЖ спостерігали за 22-річним бразильцем на Олімпіади-2020. Відзначається, що їм дуже сподобалася гра футболіста. Крім того, Рішарлісон дружить з декількома футболістами парижан, що може посприяти потенційному переходу.

У сезоні-2020/2021 форвард провів за Евертона 40 матчів у всіх турнірах, забивши 13 голів і віддавши три гольові передачі.

Нагадаємо, Реал запропонував ПСЖ 160 мільйонів євро за Мбаппе.