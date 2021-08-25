Реал запропонував ПСЖ 160 млн євро за Мбаппе

Французький гранд поки не відповів згодою

Джерело - Чемпіон.

Іспанський Реал зробив французькому Парі Сен-Жермен пропозицію в 160 мільйонів євро за трансфер 22-річного форварда Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Мадридський клуб хоче завершити угоду негайно, але керівництво ПСЖ поки не відповіло згодою і не дало дозволу на переговори з самим гравцем.

Сам Мбаппе хоче перейти в Реал, тому раніше він відхилив три пропозиції ПСЖ щодо продовження діючого контракту, який закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов у ПСЖ у 2017 році з Монак0 і з того часу провів за парижан 174 матчі, в яких забив 133 м'ячі і зробив 63 асисти.