Україна наздоганяє Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Шахтар пробився до групового раунду ЛЧ і подарував нам приємний бонус

Джерело - Чемпіон.

Після матчів-відповідей 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, зіграних 24 і 25 серпня, зазнала змін таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Завдяки нічиїй Бенфіки і проходу команди Романа Яремчука до групового етапу Ліги чемпіонів Португалія обійшла Францію (Монако програв Шахтарю) і увірвалася до ТОП-5.

Ред Булл Зальцбург вдруге обіграв Брондбю та приніс Австрії максимальну кількість балів до рейтингу. Австрійці не тільки трішки відірвалися від нас, але ще і перегнали Росію, яка опустилася на десяту сходинку.

Відставання України від Росії скоротилося до 0.482 бала. Обидві країни будуть представлені в груповому раунді єврокубків трьома клубами.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2022