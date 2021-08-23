Ренн повісив цінник на Камавінгу

Наступного літа француз стане вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Ренн готовий продати півзахисника Едуардо Камавінгу до кінця літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Бретонський клуб розраховує отримати за свого таланту 35 мільйонів євро. Контракт Камавінгм з Ренном закінчується наступного літа, підписувати нову угоду гравець відмовився.

Інтерес до 18-річного француза приписували Реалу, Баварії і Манчестер Юнайтед. Червоні дияволи вели переговори з хавбеком в липні.

У минулому сезоні Камавінга зіграв в 39 матчах Ренна, забив один м'яч і віддав три результативні передачі. У новому сезоні на його рахунку чотири виходи на поле.