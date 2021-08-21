Колишня зірка Манчестер Юнайтед підозрюється в пограбуванні

Колишньому півзахисникові збірної Бразилії та Манчестер Юнайтед Андерсону пред'явлені кримінальні звинувачення, у зв'язку з його участю в злочинній організації, що займається шахрайством у великих розмірах.

Про це повідомляє goal.com.

В цілому вісім осіб були звинувачені в крадіжці, шахрайстві та відмиванні грошей при обтяжуючих обставинах, після розслідування, проведеного владою в Порту-Алегрі, Бразилія.

Групу звинувачують в незаконному перенаправленні коштів і використанні криптовалютних операцій для прикриття фінансового сліду.

Повідомляється що злочин мав місце у 2020 році.

Нагадаємо, що Андерсон виступав за Манчестер Юнайтед з 2007 по 2015 роки і вважався дуже перспективним футболістом.