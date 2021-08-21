Танковський: Вже набридло їздити по орендах

Джерело - Чемпiон.
Новачок Металіста В'ячеслав Танковський був проти оренди в харківський Металіст.
Металіст оголосив про підписання Танковського
Про це розповів сам футболіст.
"Я багато розмовляв, дуже довго чекав (десь місяця півтора), поки це все вирішиться.
Спочатку хотіли в оренду, але я був категорично проти. Тому що вже набридло їздити по орендах, хочеться перейти на повноцінний контракт і працювати з командою.
Металіст – це великий клуб, який грав в УПЛ, Лізі Європи. Глядачі тут люблять футбол, і це мені сподобалося. Я готовий тут грати",- сказав Танковський.