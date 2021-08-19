Деталі угоди невідомі

Джерело - офіційний сайт Металіста.

Український півзахисник В'ячеслав Танковський став гравцем харківського Металіста.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди невідомі.

У Металісті півзахисник гратиме під номером 29.

Раніше Нива та Металіст здобули складні перемоги у 4 турі.