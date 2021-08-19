Джерело - офіційний сайт Металіста.
Український півзахисник В'ячеслав Танковський став гравцем харківського Металіста.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди невідомі.
У Металісті півзахисник гратиме під номером 29.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - офіційний сайт Металіста.
Український півзахисник В'ячеслав Танковський став гравцем харківського Металіста.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди невідомі.
У Металісті півзахисник гратиме під номером 29.