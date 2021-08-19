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Яремчук отримав середню оцінку за матч проти ПСВ

Сьогодні 08:27 288 0
Стала відома оцінка Романа Яремчука
Яремчук отримав середню оцінку за матч проти ПСВ
#Бенфіка, #ПСВ

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка на своєму полі обіграла ПСВ. 

Про це повідомляє SofaScore.

У складі "орлів" більшу частину поєдинку провів Роман Яремчук, який віддав результативну передачу.

25-річний форвард отримав середній бал - 6,7. Українець виконав вісім точних передач з 15, виграв одну верхову дуель з шести, завдав один удар, який був заблокований, і не зумів виконати вдалу обведення з трьох спроб за 71 хвилину, проведену на полі.

Найкращим гравцем зустрічі став футболіст ПСВ Коді Гакпо (8 балів), а кращим в португальському клубі визнали Юліана Вайґля (7,6).

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