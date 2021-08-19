Яремчук отримав середню оцінку за матч проти ПСВ

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка на своєму полі обіграла ПСВ.
Про це повідомляє SofaScore.
У складі "орлів" більшу частину поєдинку провів Роман Яремчук, який віддав результативну передачу.
25-річний форвард отримав середній бал - 6,7. Українець виконав вісім точних передач з 15, виграв одну верхову дуель з шести, завдав один удар, який був заблокований, і не зумів виконати вдалу обведення з трьох спроб за 71 хвилину, проведену на полі.
Найкращим гравцем зустрічі став футболіст ПСВ Коді Гакпо (8 балів), а кращим в португальському клубі визнали Юліана Вайґля (7,6).