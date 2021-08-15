Суркіс: Нам важко грати на рівних з такими командами як Інтер

Мірча Луческу хоче зробити так, щоб футболісти Динамо до Ліги чемпіонів підійшли в бойовій готовності.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Для нас цей спаринг не має значення. Звичайно, результат завжди важливий, але я вважаю, важливіше за результат те, що Містеру вдалося домовитися з чемпіоном Італії про проведення цього матчу.

Нам важливо, щоб ми пристосувалися грати за графіком через два дні на третій. Дуже важко наші збірники входили в сезон, досі багато хто не набрав своїх кондицій. Більшість людей, які представляли збірну, - це гравці київського Динамо.

Але тасуючи склад, підводячи всіх до однакового функціонального стану, Луческу хоче зробити так, щоб хлопці до Ліги чемпіонів підійшли в бойовій готовності і не боялися таких команд, як Інтер, і у них не тряслися ніжки. У нас багатьом ще з 18-19 років. Фрагментами сьогоднішня гра була нічого, але, звичайно, Інтер - суперкоманда, де грають зірки. Нам поки важко грати на рівних з такими командами", - сказав Суркіс.