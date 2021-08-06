Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру української Прем'єр-ліги Металіст 1925 прийме Чорноморець.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Фабіньо, Голодюк, Батюшин, Криськів
Запасні: Коваленко, Єрмаков, Ченбай, Квакіч, Ременюк, Дмитренко, Кравченко, Савін, Задерака
Актуально: Металіст 1925 - Чорноморець : онлайн-трансляція. LIVE
Чорноморець: Варакута, Кадірі, Дубко, Путря, Кузик, Михайленко, Білошевський, Брагару, Штогрін, Ванат, Бугай
Запасні: Паламарчук, Тлумак, Скорко, Кравченко, Сухоручко, Надольський, Ісаєнко, Авагімян, Мащенко
Поєдинок розпочнеться о 19:30.