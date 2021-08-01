 Маркевич: Не розумію, за що мститися Маріуполю | Футбол | Champion.com.ua
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Остап Маркевич: Не розумію, за що мститися Маріуполю

Вчора 23:40 224 0
Наставник Маріуполя - про поразку від Десни
Остап Маркевич: Не розумію, за що мститися Маріуполю
#Маріуполь, #Маркевич

Джерело - ТК Футбол.

У матчі другого туру УПЛ з Десною гравці Маріуполя змогли контратакувати і досить конструктивно виходили з-під пресингу.

Про це заявив головний тренер Маріуполя Остап Маркевич.

"З огляду на те, що ми досить великий відрізок грали в меншості - грали непогано. Також потрібно враховувати спеку. Це на руку команді, яка грає в більшості. Захищатися і відпрацьовувати за хлопця, якого видалили - важко.

Ми змогли контратакувати і досить конструктивно виходили з-під пресингу. На заміну виходили зовсім молоді хлопці, у яких немає досвіду, щоб витримувати такий тиск. Але це нормально. Ми знали, на що йшли. Але з кожним матчем вони будуть зміцнювати свій менталітет, психологічний і фізичний.

Я не сильно критикував Кащука за вилучення. Це навіть не критика була, а просто підказка, щоб не робив дурниць і тримав себе в руках. Так це Кащук, який для нас вже досвідчений гравець, і навіть він не витримує такі речі. Це нормально, він на правильному шляху. Це невід'ємна частина процесу. Найпростіше напхати футболісту, але це неправильно.

Помста за минулий матч? Це не зовсім хороша річ - мстити комусь. Тільки забирає твою енергію. Я просто не розумію, за що мститися "Маріуполю"? Це смішно. Що поробиш. Якщо дійсно пропустили з офсайду, то вийдемо з цієї ситуації з високо піднятою головою", - зазначив Маркевич.

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