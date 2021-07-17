Бартулович: Інцидент з гранатою? Пам'ятаю, в якому шоці ми були

Президент Інгульця Олександр Поворознюк все робить, щоб команда почувалася добре і могла виступати в Прем'єр-лізі.

Про це заявив півзахисник команди Младен Бартулович.

"Коли ми грали в Першій лізі, він частіше приїжджав на базу. Був карантин, коли зібралися, він приїжджав і казав, що все буде добре, що в кожному разі дограємо сезон у Першій лізі. Він нас підтримував і говорив, щоб ми готувалися серйозно, тому що будемо догравати, не має значення, в якому форматі. У підсумку, так і вийшло, дограли чемпіонат і вийшли в УПЛ.

Він все робить, щоб команда почувалася добре і могла виступати в Прем'єр-лізі. Виконує все, що від нього вимагається. Він не тільки щось робить для футболістів. Він і для людей багато чого робить у своєму регіоні. Робить такі вчинки, просто про це не знають.

Інцидент з гранатою? Пам'ятаю, в якому ми шоці були, коли дізналися. Сиділи з командою на базі, дивилися футбол, і тут нам дзвінки. Починаємо дізнаватися, всі були в шоці. Слава Богу, що все обійшлося, і він живий-здоровий. На наступний день він передав нам через головного тренера, що у президента все в порядку. Інгулець залежить від Поворознюка, доля всіх нас від нього залежить", - зазначив Бартулович.