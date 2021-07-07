Балотеллі підписав контракт із турецьким клубом

Форвард продовжить кар'єру в Адана Демірспор

Джерело - Чемпіон.

30-річний італійський нападник Маріо Балотеллі уклав контракт із турецьким клубом Адана Демірспор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Маріо перейшов у нову команду в якості вільного агента.

Минулого сезону Балотеллі захищав кольори італійської Монци, за яку провів 14 матчів у всіх турнірах, де забив шість м'ячів і віддав одну результативну передачу.

Контракт Балотеллі з новим кубом розрахований до літа 2024 року. Орієнтовна вартість Маріо становить €1,5 мільйони.

Адана Демірспор - новачок турецької Суперліги.