Балотеллі підписав контракт із турецьким клубом

Джерело - Чемпіон.
30-річний італійський нападник Маріо Балотеллі уклав контракт із турецьким клубом Адана Демірспор.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Маріо перейшов у нову команду в якості вільного агента.
Минулого сезону Балотеллі захищав кольори італійської Монци, за яку провів 14 матчів у всіх турнірах, де забив шість м'ячів і віддав одну результативну передачу.
Контракт Балотеллі з новим кубом розрахований до літа 2024 року. Орієнтовна вартість Маріо становить €1,5 мільйони.
Адана Демірспор - новачок турецької Суперліги.
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