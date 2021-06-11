Тренер Туреччини: Я поважаю Італію, але ми приїхали за перемогою

Головний тренер турецької команди Шенол Гюнеш поділився очікуваннями від майбутнього протистояння зі збірною Італією на старті Євро-2020.

Про це розповів сам турецький спеціаліст.

"Для нас велика гордість зіграти в найпершому матчі цього турніру. Італія - ​​відмінна команда, і я дуже поважаю їх. Ми вперше будемо грати в матчі-відкритті, а для всіх, крім трьох моїх гравців, цей Євро буде першим в кар'єрі.

Манчіні добре знає турецький футбол, оскільки працював в Галатасараї. І він зібрав відмінну команду, яку я дійсно поважаю, але ми приїхали перемагати.

У кожному турнірі найважливішими матчами є перший і останній. Якщо ми зараз програємо, то наше завдання в групі ускладниться. Тоді нам доведеться в Баку в матчі проти Уельсу надолужувати згаяне.

У 2002 році ми їхали на чемпіонат світу з гравцями, у яких не було досвіду виступу в фінальних частинах турнірів, і у нас все вийшло відмінно. Можливо, тут вийде щось подібне.

Я сподіваюся, що це буде відмінна і приємна гра, і що ми отримаємо перемогу", - розповів Гюнеш.