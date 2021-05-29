Маліновський зробив прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Челсі, який відбудеться сьогодні, 29 травня, не завершиться в основний час.

Про це заявив півзахисник Аталанти і збірної України Руслан Маліновський.

"Важко сказати хто переможе. Буду вболівати за хороший футбол. Чесно сказати, обидві команди дуже хороші. Оскільки Зінченко виступає за Манчестер Сіті, то бажаю йому удачі сьогодні.

Будемо вболівати. Особисто я очікую побачити дуже цікавий футбол. Нехай переможе сильніший.

Сподіваюся, Зінченко сьогодні буде грати. Рахунок? Думаю, в основний час буде нічия, а далі подивимося", - зазначив Маліновський.