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Ротань: Я дуже розчарований грою, навіть виділити нікого

Вчора 23:40 257 0
Тренер молодіжної збірної України незадоволений поразкою
Ротань: Я дуже розчарований грою, навіть виділити нікого
#Ротань

Джерело - ТК Футбол.

Матч для молодіжної збірної України проти Азербайджану U-21 на старті меморіалу Лобановського тренерський штаб розчарував не лише результатом, а і грою.

Про це заявив наставник команди Руслан Ротань.

"Матч, звичайно, не вдався нам. Я розчарований більше не результатом, а грою команди. Не виконали те, що ми просили навіть на 50%. Розуміємо, що фізично багато хто не готовий, тільки позавчора зібралися. Зовсім не те, що ми хочемо. Навіть виділити нікого. Не було ні структури, ні агресії. Я дуже розчарований.

Було бажання зрівняти, але це спонтанно. Те, що ми вимагаємо, я не побачив. Фізично не готові хлопці, відпочивали два тижні. Але це відмазки, ми повинні перемагати", - сказав Ротань.

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