Нападник Боруссії Ерлінг Голанд визнаний найкращим гравцем Бундесліги в сезоні, що завершився.

Про це повідомляє сайт дортмундців.

Congratulations to Erling Haaland, the fan-voted Bundesliga Player of the Year! 🏅 pic.twitter.com/fFFBW7e9gp