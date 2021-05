Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі приєднається очолить донецький Шахтар.

Про це повідомив італійський журналіст Фабріціо Романо.

Угода розрахована до 2023 року.

Roberto De Zerbi will be the new Shakhtar Donetsk head coach, confirmed. The agreement has been completed until June 2023 - he’s leaving Sassuolo to join Shakhtar, nothing serious with OL. ‘Here we go’ expected soon. 🇺🇦 #Shakhtar