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Де Дзербі підписав контракт з Шахтарем, - журналіст

Сьогодні 17:39 677 0
Угода розрахована до 2023 року
Де Дзербі підписав контракт з Шахтарем, - журналіст
#Де Дзербі, #Шахтар, #Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі приєднається очолить донецький Шахтар.

Про це повідомив італійський журналіст Фабріціо Романо.

Угода розрахована до 2023 року.

Нагадаємо, Де Дзербі може запросити до Шахтаря гравця Інтера.

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