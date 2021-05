Манчестер Сіті встановив історичне досягнення в АПЛ

У матчі 36-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті здобув перемогу над Ньюкаслом(4:3).

Ця перемога стала 12-ю поспіль на виїзді для команди Хосепа Гвардіоли. Це новий рекорд турніру.

Нинішня серія Манчестер Сіті стала найтривалішою серією серед команд, які грають в перших чотирьох англійських дивізіонах.

