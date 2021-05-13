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Вернидуб: Я дуже шкодую, що пішов із Зорі

Сьогодні 20:24 543 0
Фахівець не виключає свого повернення в луганський клуб
Вернидуб: Я дуже шкодую, що пішов із Зорі
#Вернидуб, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб хотів би повернутися в луганську Зорю.

Про це заявив сам фахівець.

"Дуже прикро, що лідери постійно йдуть. Коли я працював в луганському клубі, розумів, що це те, що дає Зорі право перебувати там, де вона знаходиться. Плюс фінансове становище клубу.

Продаж гравців за 100 тисяч? Я не знаю. При мені таких тем не було, були інші ситуації. Чи було при мені, що хороший футболіст пішов безкоштовно? Просто закінчився контракт, і він пішов, хоча на ньому можна було б заробити гроші?.

Я думаю, що люди, які займаються цим питанням, просто не розуміють, що роблять. Я пішов, бо розумів, що ніколи ми не зможе поставити серйозне завдання. Хоча клуб дуже хороший і команда класна, але ти ніколи не зможеш цього зробити.

Я дуже шкодую, що довелося піти. Для цього були причини, але я не буду їх озвучувати. Там вже немає тієї людини, з-за якого я пішов. Рафаїлом? Сергій був на своєму місці, я пропрацював з ним 8-9 років. Які питання? Все, що було - те загуло. У нинішній час зовсім інші завдання у Зорі. я не стану називати прізвище того, через кого я пішов. Це вже пройдений етап.

Рафаїлов і Вернидуб - це не Зоря. Зоря зараз - це Скрипник і Геллер. Але ніколи не говори ніколи", - розповів Вернидуб.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб привів Шериф до шостого чемпіонства поспіль в чемпіонаті Молдови.

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