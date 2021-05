Неймар буде отримувати 30 млн євро в рік за новим контрактом з ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Бразилець вже підписав нову угоду з парижанами. Новий контракт форварда з ПСЖ буде діяти до червня 2026 року.

Неймар буде заробляти близько 30 мільйонів євро в рік після сплати податків і без урахування бонусів.

В угоді прописаний великий бонус за перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів.

