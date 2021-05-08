Неймар буде отримувати 30 млн євро в рік за новим контрактом з ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Неймар продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Бразилець вже підписав нову угоду з парижанами. Новий контракт форварда з ПСЖ буде діяти до червня 2026 року.
Неймар буде заробляти близько 30 мільйонів євро в рік після сплати податків і без урахування бонусів.
В угоді прописаний великий бонус за перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів.
Neymar has signed his new contract with Paris Saint-Germain, done and confirmed. 🇧🇷🏁— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2021
- Agreement extended until June 2026.
- Salary around €30m/season after taxes + add ons.
- ‘Huge bonus’ in case PSG will win the Champions League.
- Announcement planned.
Here we go ⏳🇫🇷
Раніше президент ПСЖ попросив Барселону залишити Неймара в спокої.