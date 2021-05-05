Зінченко став четвертим українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті перемогти ПСЖ і пробитися в фінал Ліги чемпіонів. Таким чином, Зінченко став четвертим українським футболістом, команда якого зіграє в фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У 1991 році Олексій Михайличенко з Сампдорією програв у вирішальній грі Барселоні (0:1). Анатолій Тимощук і Андрій Шевченко по двічі грали в фінал, вигравши по одному трофею - Шевченко (Мілан, 2003, 2005), Тимощук (2012, 2013).

Манчестер Сіті вперше в своїй історії зіграє в фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться в Стамбулі, 29 травня. Суперник Містян визначиться в грі Челсі - Реал.