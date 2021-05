Зінченко у старті Манчестер Сіті на матч проти ПСЖ

У півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів Манчестер Сіті прийматиме ПСЖ.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Бернарду Сілва, Фернандінью, Гюндоган – Марез, де Брtйне, Фоден

Запасні: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлінг, Жезус, Агуеро, Ляпорт, Родрі, Торрес, Менді, Канселу

ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньйос, Кімпембе, Діалло – Еррера, Паредес – Ді Марія, Верратті, Неймар – Ікарді

Запасні: Ріко, Рандріамамі, Керер, Мбаппе, Рафінья, Перрейра, Кін, Сарабія, Кюрзава, Дракслер, Баккер, Дагба

XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo



🔷 #ManCity |