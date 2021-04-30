УЄФА назвала найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Став відомий найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Хавбек Челсі Н'Голо Канте найкраще проявив себе у перших матчах півфіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Француз здобув перемогу у голосуванні за гравця тижня. Канте випередив нападника Реала Каріма Бензема, півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брейне і та гравця ПСЖ Анхеля Ді Марію.

Півзахисник Челсі у матчі проти Реала (1:1) не відзначився жодною результативною дією, але виконав неймовірний обсяг роботи.

Нагадаємо, Реал зіграв унічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.