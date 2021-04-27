Колишній хавбек Шахтаря очолив клуб бразильської Серії D

Елано Блумер залишався без роботи з листопада минулого року

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Шахтаря, Манчестер Сіті та збірної Бразилії Елано Блумер отримав призначення на посаду головного тренера клубу Ферровіарія.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річний фахівець уклав угоду, що розрахована до кінця нинішнього року.

Elano é o novo técnico da Ferroviária



Visando o restante da temporada de 2021, a Ferroviária fechou a contratação do técnico Elano. Ele chega para comandar a equipe afeana no restante do Paulistão e na Série D do Campeonato Brasileiro. pic.twitter.com/gOEL4RL3bv — Ferroviária (@afeoficial) April 26, 2021

Ферровіарія є командою бразильської Серії D. У минулому сезоні цей колектив вийшов в плей-оф змагання, де зупинився на першій же стадії - 1/16 фіналу.

Елано Блумер завершив кар'єру гравця на початку 2017 року, після чого почав працювати тренером. Останнім клубом фахівця був Фігейренсе, ряди якого він покинув в листопаді 2020 року.