Колишній хавбек Шахтаря очолив клуб бразильської Серії D

Колишній півзахисник Шахтаря, Манчестер Сіті та збірної Бразилії Елано Блумер отримав призначення на посаду головного тренера клубу Ферровіарія.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річний фахівець уклав угоду, що розрахована до кінця нинішнього року.

Elano é o novo técnico da Ferroviária



Visando o restante da temporada de 2021, a Ferroviária fechou a contratação do técnico Elano. Ele chega para comandar a equipe afeana no restante do Paulistão e na Série D do Campeonato Brasileiro. pic.twitter.com/gOEL4RL3bv