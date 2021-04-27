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Колишній хавбек Шахтаря очолив клуб бразильської Серії D

Вчора 23:09 549 0
Елано Блумер залишався без роботи з листопада минулого року
Колишній хавбек Шахтаря очолив клуб бразильської Серії D
#Елано, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Шахтаря, Манчестер Сіті та збірної Бразилії Елано Блумер отримав призначення на посаду головного тренера клубу Ферровіарія.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річний фахівець уклав угоду, що розрахована до кінця нинішнього року.

Ферровіарія є командою бразильської Серії D. У минулому сезоні цей колектив вийшов в плей-оф змагання, де зупинився на першій же стадії - 1/16 фіналу.

Елано Блумер завершив кар'єру гравця на початку 2017 року, після чого почав працювати тренером. Останнім клубом фахівця був Фігейренсе, ряди якого він покинув в листопаді 2020 року.

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