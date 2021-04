Президент ПСЖ став головою Асоціації європейських клубів

47-річний президент паризького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі був обраний головою Асоціації європейських клубів (ECA).

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Аль-Хелаїфі змінив на цій посаді 45-річного президента Ювентуса Андреа Аньєллі, одного з головних ідеологів створення Європейської Суперліги. Заради участі Ювентуса в новому турнірі Аньєллі залишив ECA, але Суперліга проіснувала всього два дні.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx