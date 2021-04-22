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Президент ПСЖ став головою Асоціації європейських клубів

Сьогодні 10:40 678 0
Катарський функціонер змінив на цій посаді президента Ювентуса
Президент ПСЖ став головою Асоціації європейських клубів
#ПСЖ, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

47-річний президент паризького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі був обраний головою Асоціації європейських клубів (ECA).

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Аль-Хелаїфі змінив на цій посаді 45-річного президента Ювентуса Андреа Аньєллі, одного з головних ідеологів створення Європейської Суперліги. Заради участі Ювентуса в новому турнірі Аньєллі залишив ECA, але Суперліга проіснувала всього два дні.

ПСЖ відмовився від участі в Суперлізі, підтримавши УЄФА і ФІФА.

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