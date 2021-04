12 команд Суперліги покинули Асоціацію європейських клубів

12 команд, які долучилися до європейської Суперліги покинули Асоціацію європейських клубів.

Про це повідомляє журналіст Габріеле Маркотті.

Andrea Agnelli is no longer ECA President. Juventus have left ECA. (And Agnelli has resigned from the UEFA ExCo).

(Safe to say it's Super League related)