12 команд Суперліги покинули Асоціацію європейських клубів

Джерело - Чемпіон.
12 команд, які долучилися до європейської Суперліги покинули Асоціацію європейських клубів.
Про це повідомляє журналіст Габріеле Маркотті.
Andrea Agnelli is no longer ECA President. Juventus have left ECA. (And Agnelli has resigned from the UEFA ExCo).— Gabriele Marcotti (@Marcotti) April 18, 2021
(Safe to say it's Super League related)
Також, президент Ювентуса Андреа Аньєллі покинув пост президента організації.
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Нагадаємо, до європейської Суперліги увійшли: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем.