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Овчаренко залишається найкращим українцем в рейтингу АТР, у лідерів без змін

Станіслав Матусевич — 3 березня 2025, 08:35
Овчаренко залишається найкращим українцем в рейтингу АТР, у лідерів без змін
Олександр Овчаренко
ФТУ

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 3 березня.

Перша трійка не зазнала змін. Зі значним відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі італієць Яннік Сіннер. Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас.

Невеликі перестановки сталися у кінці чільної десятки рейтингу. Австралієць Алекс де Мінор не зумів захистити 500 очок за минулорічну перемогу на турнірі серії АТР 500 у Акапулько, тому з 8 місця перемістився на 10-те.

Натомість восьмим став росіянин Андрєй Рубльов. На дев'яту позицію завдяки титулу на п'ятисотнику у Дубаї піднявся грек Стефанос Циципас.

Серед українців Олександр Овчаренко піднявся на одну позицію та посідає 307 місце. У Олега Приходька зміни аналогічні, він 316-й. Віталій Сачко зробив крок на 3 сходинки вгору, а Вадим Урсу – на 4 вниз. Кілька позицій втратили Юрій Джавакян та Ерік Ваншельбойм.

Рейтинг ATP:

1 (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 330 очок;

2 (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 135;

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 510;

4 (4). Тейлор Фріц (США) – 4 900;

5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 4 045;

6 (6). Даніїл Медвєдєв (-) – 3 930;

7 (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 900;

8 (9). Андрєй Рубльов (-) – 3 480;

9 (11). Стефанос Циципас (Греція) – 3 405;

10 (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 335;

...

307 (308) Олександр Овчаренко (Україна) – 170

316 (317). Олег Приходько (Україна) – 164;

385 (388). Віталій Сачко (Україна) – 129;

413 (49). Вадим Урсу (Україна) – 115;

507 (498). Юрій Джавакян (Україна) – 79;

510 (503). Ерік Ваншельбойм (України) – 78.

Нагадаємо, згідно оновленого рейтингу WTA Еліна Світоліна стала першою ракеткою України.

Віталій Сачко Олександр Овчаренко Яннік Сіннер Ерік Ваншельбойм Карлос Алькарас Вадим Урсу Де Мінор Олег Приходько Рейтинг ATP Юрій Джавакян Стефанос Циципас

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