Овчаренко залишається найкращим українцем в рейтингу АТР, у лідерів без змін

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 3 березня.

Перша трійка не зазнала змін. Зі значним відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі італієць Яннік Сіннер. Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас.

Невеликі перестановки сталися у кінці чільної десятки рейтингу. Австралієць Алекс де Мінор не зумів захистити 500 очок за минулорічну перемогу на турнірі серії АТР 500 у Акапулько, тому з 8 місця перемістився на 10-те.

Натомість восьмим став росіянин Андрєй Рубльов. На дев'яту позицію завдяки титулу на п'ятисотнику у Дубаї піднявся грек Стефанос Циципас.

Серед українців Олександр Овчаренко піднявся на одну позицію та посідає 307 місце. У Олега Приходька зміни аналогічні, він 316-й. Віталій Сачко зробив крок на 3 сходинки вгору, а Вадим Урсу – на 4 вниз. Кілька позицій втратили Юрій Джавакян та Ерік Ваншельбойм.

Рейтинг ATP:

1 (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 330 очок;

2 (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 135;

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 510;

4 (4). Тейлор Фріц (США) – 4 900;

5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 4 045;

6 (6). Даніїл Медвєдєв (-) – 3 930;

7 (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 900;

8 (9). Андрєй Рубльов (-) – 3 480;

9 (11). Стефанос Циципас (Греція) – 3 405;

10 (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 335;

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307 (308) Олександр Овчаренко (Україна) – 170

316 (317). Олег Приходько (Україна) – 164;

385 (388). Віталій Сачко (Україна) – 129;

413 (49). Вадим Урсу (Україна) – 115;

507 (498). Юрій Джавакян (Україна) – 79;

510 (503). Ерік Ваншельбойм (України) – 78.

Нагадаємо, згідно оновленого рейтингу WTA Еліна Світоліна стала першою ракеткою України.