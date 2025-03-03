Овчаренко залишається найкращим українцем в рейтингу АТР, у лідерів без змін
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 3 березня.
Перша трійка не зазнала змін. Зі значним відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі італієць Яннік Сіннер. Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас.
Невеликі перестановки сталися у кінці чільної десятки рейтингу. Австралієць Алекс де Мінор не зумів захистити 500 очок за минулорічну перемогу на турнірі серії АТР 500 у Акапулько, тому з 8 місця перемістився на 10-те.
Натомість восьмим став росіянин Андрєй Рубльов. На дев'яту позицію завдяки титулу на п'ятисотнику у Дубаї піднявся грек Стефанос Циципас.
Серед українців Олександр Овчаренко піднявся на одну позицію та посідає 307 місце. У Олега Приходька зміни аналогічні, він 316-й. Віталій Сачко зробив крок на 3 сходинки вгору, а Вадим Урсу – на 4 вниз. Кілька позицій втратили Юрій Джавакян та Ерік Ваншельбойм.
Рейтинг ATP:
1 (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 330 очок;
2 (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 135;
3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 510;
4 (4). Тейлор Фріц (США) – 4 900;
5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 4 045;
6 (6). Даніїл Медвєдєв (-) – 3 930;
7 (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 900;
8 (9). Андрєй Рубльов (-) – 3 480;
9 (11). Стефанос Циципас (Греція) – 3 405;
10 (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 335;
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307 (308) Олександр Овчаренко (Україна) – 170
316 (317). Олег Приходько (Україна) – 164;
385 (388). Віталій Сачко (Україна) – 129;
413 (49). Вадим Урсу (Україна) – 115;
507 (498). Юрій Джавакян (Україна) – 79;
510 (503). Ерік Ваншельбойм (України) – 78.
Нагадаємо, згідно оновленого рейтингу WTA Еліна Світоліна стала першою ракеткою України.