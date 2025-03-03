Тренер Колоса: Є велика різниця коли судять дівчата, а коли – ні

Головний тренер Колоса Олександр Поздєєв розкритикував арбітрів матчу з Вересом, які призначили пенальті у ворота його команди в доданий час.

Слова фахівця наводить пресслужба рівненського колективу.

"Ці всі перегляди VAR… Щодо епізоду з пенальті – в мене є претензія лише до свого футболіста. Я не розумію, як на останній хвилині, стоячи на прямих ногах, можна чекати поки м’яч до тебе прилетить. Потрібно самому йти на м’яч і вибивати його якомога далі. Ми на рівному місці подарували супернику три залікові бали. І це мене засмучує.

Про суддівство говорити не хочу. Дівчата судять – хай судять. Хай розвиваються. Але я особисто відчуваю велику різницю між тим, коли судять дівчата, а коли – ні. І це стосується саме цієї бригади. По п’ять хвилин дивитися VAR – знайдіть ще одну таку гру в чемпіонаті. Ну так довго приймати рішення – збивається темп гри, все ламається. Бо футбол – це про динаміку. Можливо і є підстави звертатися до VAR – але ж приймайте рішення швидше", – вважає Поздєєв.

За підсумками 19 турів Колос розмістився на 12 місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 18 очок.

У наступному матчі ковалівський клуб зіграє проти Олександрії – зустріч відбудеться 7 березня, стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" є відео голів та огляд матчу Верес – Колос.