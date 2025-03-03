Гвардіола поскаржився на м'яч, який грають в Кубку Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поскаржився на м'яч, яким грають команди в межах Кубку Англії.

Слова іспанця наводить ESPN.

"Важко контролювати цей м'яч. Це звучить так, ніби я скаржусь, але багато хто з футболістів про це казав. М'яч не той, що нам потрібен. Я розумію, що це бізнес і ми маємо певні партнерські угоди, але чи знаєте ви, скільки ударів було над поперечкою? Погляньте інші матчі", – розповів Гвардіола.

Своєю чергою, представник Футбольної асоціації зазначив, що м'яч Ultimax Pro від Mitre пройшов усі необхідні тестування та сертифікації від ФІФА.

Нагадаємо, в матчі 1/8 фіналу Манчестер Сіті обіграв Плімут з рахунком 3:1. Єдиний гол у складі Аргайл забив Максим Таловєров.

Раніше відбулось жеребкування чвертьфіналу турніру, в якому Манчестер Сіті дізнався свого суперника.